За яку провину вчителя можуть звільнити з роботи?

Люди з обуренням обговорюють випадок, який стався нещодавно в одному з навчальних закладів.

Там п’ятикласникові заборонили вийти в туалет під час уроку, пише Експрес.

У соцмережах поведінку вчителя назвали моральним насильством над дитиною. Більшість зійшлася на тому, що такий педагог не має права працювати в школі.

Правда в тому, що це – не поодинокий випадок. Батьки та школярі розповіли про інші прикрі ситуації.

“Одного разу, не питаючи дозволу в батьків, у школі почепили плакат з іменами й прізвищами дітей, нібито злісних порушників, – розповідає Віра, одна з мам. – Це були учні з 1-го по 4-ий клас. Дитина боялася йти до школи наступного дня, бо “чорний список” висів при вході й усі читали.Ще один випадок стався нещодавно з дитиною знайомих. Першокласникові стало зле й дитина стала блювати просто на парту. Учителька змусила все прибрати руками…”

“Зі мною теж таке було, – каже Валерія, дівчина лише закінчила школу. – В 11-му класі вчителька заборонила вийти в туалет під час уроку і я втратила свідомість біля дошки”.

Важко повірити, що таке можливе в школі у ХХІ столітті!

– Відколи існують школи, такі інциденти стаються, – каже Олена Конрад, головний спеціаліст відділу освіти Департаменту гуманітарної політики міськради. – Давайте розберемо історію з туалетом. Вочевидь, не всі педагоги розуміють, що фізіологічні потреби в кожному віці різні, особливо в перших класах. Тому такі випадки треба розцінювати як психологічне насилля над дитиною. Бо коли така травма станеться у дитини в початковій школі, то кепкування однолітків, однокласників – на все життя. Учень потім може взагалі боятися ходити до школи. І з цим вже треба працювати психологам.

Відпускати в туалет учитель зобов’язаний щоразу, скільки б разів дитині не знадобилося. З іншого боку, якщо в старших класах учень виходить у туалет і зникає на 20 хвилин, то це навіює підозру. Але просто заборонити дитині вийти – вчитель не має права.

– Якщо вчитель так познущався над дитиною, то що робити батькам?

– Насамперед потрібно звернутися в управління освіти. У таких випадках представники управління приходять до школи й з’ясовують, що сталося. Навіть якщо це одноразове, але грубе порушення, і вину вчителя доведуть, то його можуть звільнити з роботи. Тим паче, якщо комісія доведе, що вчитель зробив це навмисно, як помсту чи ще з якоюсь метою. Така людина не має права вчити дітей.

– Давайте поговоримо про інші шкільні правила. Наприклад, чи може вчитель змусити дитину сидіти за партою з конкретними учнями?

– Чи має право вчитель розсаджувати дітей у класі? Так! Але не тому, що одні діти подобаються йому більше і він садить їх наперед, а ті, що менше – назад. Розсаджуючи дітей у класі, педагог повинен керуватися рекомендаціями медиків. Тобто садити нижчих дітей на перші парти, а вищих – на останні. Це робиться для того, щоб одні учні не закривали дошку і вчителя іншим. Мало того, бодай двічі на рік вчитель повинен пересаджувати дітей з правого ряду в лівий і навпаки. Річ у тім, що очні м’язи у школярів ще формуються, а коли дитина сидить на одному місці, то може відбуватися деформація того м’яза, який ще росте. Тож пересаджувати учнів у класі потрібно обо’язково, щоб око фокусувалося на центрі з різних точок.

– А як щодо мобільних телефонів? У багатьох школах вони заборонені.

– Прямої вказівки заборонити дітям користуватися мобільними у школі від міністерства немає. Звісно, користуватися мобільними телефонами на перерві можна, але якщо діти переписуються з допомогою гаджета на уроці, то нічого доброго в цьому немає. Зрештою, якщо є термінова справа, мама може зателефонувати вчителеві, так само й він у такий спосіб повинен донести батькам про будь-яку ситуацію чи конфлікт.

– А чи має право вчитель сварити дитину за погані оцінки перед всім класом?

– У жодному разі! Це традиційна радянська педагогічна культура, коли публічно “таврували” дітей, які не встигають, – каже освітній експерт Віктор Громовий. – Мало того, ніде в світі я не бачив, щоб за усні відповіді хтось виставляв оцінки, а тим паче оголошував їх перед всім класом. Оцінки виставляються за письмову роботу, і це – інформація не для розголосу перед усім класом.

– А залишати дитину після уроків – як покарання чи забороняти бігати коридорами школи можна?

О. Конрад: – У жодному разі вчитель не має права як покарання залишати дитину в класі після уроків! А от бігати коридорами діти не повинні. Річ у тім, що більшість травм стаються саме під час таких веселощів, коли школярі штовхаються, кидаються портфелями тощо. А коли дитина в школі, то вчитель за неї відповідає. Зрештою, для руханок у навчальних закладах є спеціально відведені місця – спортивні зали та ігрові майданчики.

АВТОР: Юлія СКОРИК