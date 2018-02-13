За “викуп сина” прикарпатець віддав шахраям 1000 доларів США

Вчора до Івано-Франківського відділу поліції звернувся 90-річний мешканець одного із ближніх сіл Івано-Франківська та повідомив, що йому на стаціонарний телефон зателефонував незнайомий і повідомив, що його син вчинив серйозну ДТП.

Тож, аби уникнути відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, чітко вказав суму 1000 доларів США. Пенсіонер не роздумував, а погодився на умови шахрая.

Схвильований чоловік невідкладно зібрав усі гроші, які були вдома, виніс на вулицю та передав невідомому чоловікові, який запевнив, що все буде добре та пішов у невідомому напрямку. Лише після цього чоловік передзвонив до сина і дізнався, що той жодної аварії не вчиняв.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.