За тиждень на Прикарпатті з грипом та ГРВІ госпіталізували майже сотню дітей

За оперативними даними, в останній тиждень зареєстровано 5490 звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу (що на 2,3% менше, ніж за попередній тиждень), з них – 3399 дітей у віці 0-18 років (61,9% від числа звернень), з яких 1821 – школярів (або 33,2% від загального числа захворілих).

Показник захворюваності по області на ГРВІ та грип склав 395,0 на 100 тисяч населення, вищий – у м. Івано-Франківську (738,8 на 100 тис. нас.), Долинському (536,6), Калуському (527,5), Коломийському (505,4), Снятинському (533,1) районах, м. Яремче (937,5). Зросла захворюваність серед дитячого населення області, школярів.

З початку епідемічного сезону з ГРВІ та грипу (з 40 тижня 2016 року) – зареєстровано 119 081 звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу, з них 73 702 дітей у віці 0-18 років, з яких 39 083 – школярів.

Летальних випадків від грипу в області не зареєстровано.