За тиждень на Прикарпатті з грипом та ГРВІ госпіталізували майже сотню дітей

За оперативними даними, в останній тиждень зареєстровано 5490 звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу (що на 2,3% менше, ніж за попередній тиждень), з них – 3399 дітей у віці 0-18 років (61,9% від числа звернень), з яких 1821 – школярів (або 33,2% від загального числа захворілих).
Показник захворюваності по області на ГРВІ та грип склав 395,0 на 100 тисяч населення, вищий – у м. Івано-Франківську (738,8 на 100 тис. нас.), Долинському (536,6), Калуському (527,5), Коломийському (505,4), Снятинському (533,1) районах, м. Яремче (937,5). Зросла захворюваність серед дитячого населення області, школярів.
Згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, у сезоні 2016-17 років в циркулюватимуть три штами грипу: А/California/7/2009 (H1N1), A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) та B/Brisbane/60/2008.
Як зменшити ризики?
У випадку нездужання слід залишатися вдома, викликати лікаря і виконувати всі його призначення, лише посля повного одужання повертатися на роботу чи навчання, щоб не розповсюджувати хворобу.
Фахівці радять: уникати близького контакту із людьми, які хворіють на застуду, мають нежить або кашель; прикривати ніс та рот під час кашлю та чхання; мити руки або використовувати спреї на спиртовій основі; намагатися не торкатися обличчя, оскільки на руках дуже багато мікробів; вакцинуватися від грипу щороку.