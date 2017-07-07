За рік на Прикарпатті збитки від пожеж становлять близько 80 мільйонів гривень

На території Івано-Франківської області в сільській місцевості щорічно виникає в середньому 900 пожеж, внаслідок яких у вогні гине 45 людей.

Про заходи щодо створення та належного функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах доповів начальник Управління ДСНС в області Володимир Чернецький вчора на засіданні колегії ОДА.

Зокрема, він зазначив, що збитки від пожеж тільки за рік становлять близько 80 мільйонів гривень.

Таких збитків можна уникнути шляхом створення та належного функціонування підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони.

З початку року такі підрозділи ліквідували 136 пожеж, пише Фіртка.

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