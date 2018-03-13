За підпал вантажівки прикарпатцю загрожує до 10 років в’язниці

Косівським відділом Коломийської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 31-річному місцевому жителю, який підпалив вантажний автомобіль.

Про це інформує Місто.

Так, 7 березня 2018 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зловмисник вирішив учинити підпал автомобіля свого знайомого, з яким був у неприязних стосунках. Унаслідок цього розпочалася пожежа і транспортний засіб був повністю знищеним.

Косівський районний суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років за ч. 2 ст. 194 (“Умисне знищення або пошкодження майна”) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 7 березня у косівчанина вщент згоріла вантажівка.