За незаконну реконструкцію АЗС на Косівщині замовника оштрафували на 1,5 млн грн

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області виявлено самочинну реконструкцію автозаправної станції на Косівщині.

Під час позапланової перевірки встановлено, що замовник – ДП “Нафтоекспрессервіс” здійснює модернізацію АЗС із встановленням стаціонарного автомобільного газозаправного пункту в Старих Кутах на вул. Кобилянської без дозволу на виконання будівельних робіт, інформує Курс.

За результатами контрольно-інспекційних заходів посадові особи ДАБІ винесли постанову про накладення на замовника будівництва штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Зокрема, розмір санкцій, накладених на підприємство, склав 1,5 млн грн, а на його директора – 3,4 тис. грн.

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