За минулу добу на Прикарпатті поліція спіймала 22 нетверезих водія та отримала 425 заяв про правопорушення

За минулу добу до відділів Головного управління поліції в Івано-Франківській області поступило 425 заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події.
З них 16 – з ознаками кримінальних правопорушень.
Також складено 22 адміністративних протоколи на водіїв, які керували автотранспортом у нетверезому стані (ст.130 КУпАП).
По лінії безпеки дорожнього руху трапилось два ДТП з потерпілими, травмовано троє людей.
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