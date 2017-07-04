За минулу добу на Прикарпатті поліція спіймала 22 нетверезих водія та отримала 425 заяв про правопорушення

За минулу добу на Прикарпатті поліція спіймала 22 нетверезих водія та отримала...

За минулу добу до відділів Головного управління поліції в Івано-Франківській області поступило 425 заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події.

З них 16 – з ознаками кримінальних правопорушень.

Також складено 22 адміністративних протоколи на водіїв, які керували автотранспортом у нетверезому стані (ст.130 КУпАП).

По лінії безпеки дорожнього руху трапилось два ДТП з потерпілими, травмовано троє людей.

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