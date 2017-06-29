За минулу добу на Прикарпатті патрульні впіймали 7 нетверезих водіїв

За минулу добу до відділів Головного управління поліції в Івано-Франківській області поступило 381 заява та повідомленя громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

З них 16 – з ознаками кримінальних правопорушень, інофрмує “Дзеркало Коломиї” із посиланням на прес-службу Нацполіції області.

Крім того, складено 7 адміністративних протоколів на водіїв, які керували автотранспортом у нетверезому стані (ст.130 КУпАП).

По лінії безпеки дорожнього руху трапилось 1 ДТП в яких один прикарпатець загинув.

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