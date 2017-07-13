За минулий рік на Прикарпатті зафіксували 5 випадків захворювання на ВІЛ

10 липня під керівництвом заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Пасічняка, в.о. директора департаменту охорони здоров’я ОДА Миколи Стовбана та директора обласного фтизіопульмонологічного центру Любомира Малофія відбулось засідання координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при облдержадміністрації.

Присутні – члени обласної координаційної ради, учасники засідання, голови районних та міських координаційних рад заслухали та обговорили ряд питань, які стосувались проведення профілактичної роботи по туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей та молоді у 2016-2017 роках, ролі патронажної служби і раннього виявлення ВІЛ-інфекції/СНІДу у хворих на венеричні захворювання, стану виконання соціальної цільової програми протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Галицькому і Косівському районах, а також затвердження Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії даних захворювань на період до 2020 року та плану заходів її реалізації в області.

У своїй доповіді щодо проведення профілактичної роботи серед дітей та молоді головний спеціаліст департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА Олена Форкуца наголосила, що місцевими органами управління освіти спільно з центральними районними лікарнями організовано туберкулінодіагностику дітей та підлітків, проходження профілактичних флюорографічних обстежень працівниками навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.

Педагогічними, медичними працівниками шкіл району ведеться належна роз’яснювальна робота серед вихованців, учнів, батьків щодо необхідності обстеження на туберкульоз.

Дане питання є предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад та батьківських зборах. Налагоджена тісна співпраця із обласною організацією Товариства Червоного Хреста України і обласним клінічним шкірно-венерологічним диспансером.

Також спеціаліст повідомила, що в обласній цільовій соціальній програмі “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки передбачені кошти в сумі 62 тисячі гривень, які спрямовуються на проведення інформаційно-профілактичної роботи щодо протидії поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі.

Як зазначив заступник головного лікаря ОКДВД Олег Василюк, з огляду на специфіку роботи профільного лікувального закладу, а саме обстеження потенційно ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які звертаються за допомогою з приводу дерматологічних або венеричних захворювань, велика увага приділяється обстеженню на ВІЛ-інфекцію з охопленням максимальної кількості пацієнтів. Зокрема, в поле зору потрапляє велика кількість пацієнтів із симптомами, синдромами чи недугами при яких пропонуються послуги з добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, перелік яких затверджений в наказі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, за минулий рік було обстежено 2142 пацієнти, які звернулись за медичною допомогою в заклад. Серед них зареєстровано 5 випадків позитивного результату аналізу крові на ВІЛ-інфекцію.

У свою чергу головний лікар Галицької ЦРЛ Любомир Журавецький надав інформацію щодо стану виконання соціальної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в районі. За даними, рішенням ХІІ сесії районної ради сьомого скликання була затверджена Районна цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки, яка передбачає щорічне виділення коштів у сумі 240 тисяч гривень.

“У І півріччі поточного року виділено на закупівлю туберкуліну 30 тисяч гривень, на придбання витяжної лабораторної шафи 10 тисяч гривень”, – повідомив головний медик Галицького району.

Щодо Косівського району, то головний лікар Дмитро Микитюк відзначив, що за перше півріччя 2017 року на “Д” облік в кабінеті “Довіра” було взято одного пацієнта.

Керівник запевнив, що надалі в районі буде посилюватись робота щодо обстеження на ВІЛ-інфекцію на ранніх стадіях, адже саме тоді в пацієнта є високі шанси на відновлення імунної системи завдяки раннього призначення антиретровірусної терапії.