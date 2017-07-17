За минулі вихідні на Коломийщині зареєстровано три пожежі: в Коломиї горів мікроавтобус, а в районі господарські будівлі

У вихідні, 15-16 липня, в Коломийському районі зареєстровано 3 пожежі.
16 липня о 17:33 в селі Молодятин Коломийського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено будівлю. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки.
А о 22:40 в селі П’ядики Коломийського району сталось загоряння господарської будівлі. Вогнем знищено покрівлю та перекриття будівлі, 3 тони грубих кормів (сіно). Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки.
Вночі 17 липня о 00:40 у місті Коломия по вулиці С.Стрільців виникла пожежа мікроавтобуса “Мерседес”. Вогнем пошкоджено панель приборів та блок запобіжників. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки автомобіля.