За крок до перемоги: у фіналі шоу “Громада на мільйон” Печеніжинська ОТГ презентує свою бізнес-ідею

За крок до перемоги: у фіналі шоу “Громада на мільйон” Печеніжинська ОТГ...

У неділю, 11 березня, о 9.50 телеглядачі “1+1” побачать фінальний випуск бізнесово-розважального реаліті “Громада на мільйон”.

У ньому визначиться, яка об’єднана територіальна громада отримає 1 мільйон гривень інвестицій від фонду WNISEF.

До фіналу проекту потрапили Бузька та Печеніжинська ОТГ, які змагатимуться за головний приз, проте на бізнес-балі з нагоди визначення переможця будуть присутні представники всіх громад-учасниць. Щоб отримати 1 мільйон гривень, фіналістам необхідно буде за 3 хвилини представити свою бізнес-ідею та переконати інвесторів, що саме вони гідні перемоги.

Проте, ведучі та інвестори Дмитро Огньов та Ірина Озимок, а також програма USAID-DOBRE приготували неочікувані сюрпризи для всіх учасників проекту за їхні досягнення.

Так, у новому випуску власник найбільшого фермерського господарства з вирощування овець Дмитро Огньов визначить, хто отримає отару з 30 племінних тварин для створення власної ферми. Нагадаємо, одним із завдань для учасників у минулих випусках було будівництво кошари для овець, яка б відповідала найвищим стандартам. Дмитро Огньов відвідає всі кошари та обере найкращу з них, а її власники отримають отару породистих тварин.

Програма DOBRE-USAID, надихнувшись успіхами учасників проекту, приготувала особливий подарунок. Громада, яка вразить представників програми своєю бізнес-ідеєю, отримає 250 тисяч гривень на її реалізацію.

Крім того, для однієї з громад передбачений спеціальний приз. ОТГ, в якій найбільше відчувається нестача професійних кадрів, отримає можливість заключити контракт на п’ять років з висококваліфікованим спеціалістом у необхідній галузі.

Ще одним неочікуваним призом стане навчальна поїздка до Польщі для отримання досвіду та консультації від європейських спеціалістів.

Фінальний випуск реаліті “Громада на мільйон” дивіться у неділю о 9.50 на “1+1”.

Нагадаємо, у шоу “Громада на мільйон” фермер з Печеніжинської ОТГ виграв квиток до Австрії для отримання європейського досвіду.