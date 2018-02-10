За кого найчастіше виходять заміж українки

Українки все частіше виходять заміж за іноземців. За останні десять років частка змішаних шлюбів у країні зросла у два рази.

У цілому кількість шлюбів в Україні за останні десять років скоротилася майже у півтора рази. Однак кількість укладених союзів українок з іноземцями зростає. У 2008 році в країні зареєстрували 11,4 тис. змішаних весіль, а у 2017-му – вже 15,5 тис. Тобто якщо у 2008 році з іноземцями укладався кожен 30-й шлюб, то у 2017-му – кожен 15-й, пише Новое Врємя.

Змінилися також уподобання наречених за країнами походження женихів. Якщо 10 років тому понад 60% “зовнішніх” кавалерів становили вихідці з СНД, то зараз найбільше азіатів – майже 40%, європейців – 31%, потім ідуть вихідці із країн Африки, Америки, Австралії та Океанії.