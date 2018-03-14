За ініціативи волонтера Корпусу Миру у Коломиї провели майстер-клас для особливих дітей. ФОТО

За ініціативи волонтера Корпусу Миру у Коломиї провели майстер-клас для особливих дітей....

12 березня в Коломийському благодійному фонді “Крокус” відбувся майстер-клас від відомих коломийських художників та митців Олега Лобурака та Марії Лобурак. Учасниками навчання стали діти та молодь з фонду.

Захід проведено за ініціативи волонтера Корпусу Миру США в Україні Майкла Хатчісона, який, спільно з представниками Асоціації економічного розвитку Коломийщини, підготував та реалізує проект, метою якого є підсилити інституційну спроможність благодійної організації “Крокус” і допомогти його персоналу та відвідувачам, пише Дзеркало Коломиї.

Керівник фонду Любов Масевич висловила необхідність якісних змін в подальшій роботі та радо сприймає всі ініціативи, що ставлять за мету підтримку даної категорії дітей та молоді.

Під час майстер-класу учасники навчалися ліпити з гончарної глини фігурки тваринок. В процесі роботи їм допомагали та давали цінні підказки наставники – пані Марія та пан Олег Лобураки. Також молоді люди демонстрували свої навики у виготовленні декоративних воскових свічок.

Коломийський міський благодійний фонд підтримки дітей та молоді з інтелектуальною обмеженістю «Крокус» є учасником всеукраїнської коаліції захисту прав осіб з інтелектуальною недостатністю. Він працює на Коломийщині з 2006 року та втілює в життя місію – надання індивідуальних та групових реабілітаційних і консультаційних послуг: психологічних, педагогічних та соціально-побутових для дітей та молоді з обмеженими розумовими здібностями.