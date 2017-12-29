За два дні у Коломиї вилучили 300 ялинок без маркування. ВІДЕО

У Коломиї проводять профілактичне відпрацювання “Ялинка”.

Поліція та муніципальна дружина перевіряють продавців зелених красунь, чи ті мають законні документи.

За два дні вилучили 300 ялинок, які не мали відповідного маркування.

Таку роботу перевіряльники проводитимуть до Різдва.

Ми теж долучилися до такого чергування й переконалися, що більше половини тих, хто торгують біля ринку, зрубали деревця незаконно.

Якщо ж продавець має кілька ялиночок з документами, то під ними на купі ще з десяток – без.

Були й такі, що бирку використовують по кілька разів.

А більшість – просто йшли геть з місця торгівлі, залишаючи зелений крам без господаря.

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