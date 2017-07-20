За добу в АТО загинуло 9 українських військових

Протягом цієї доби на Донбасі загинуло одразу 9 українських військових. Ще 5 бійців були травмовані.

Про це заявив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, пише 24 канал.

За його словами, вранці 20 липня терористи обстріляли Красногорівку (Маріупольський напрямок), внаслідок чого загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України. Ще двоє бійців були поранені.

Як розповів Лисенко, близько 4 ранку терористи відкрили вогонь з мінометів, артилерії, танків та систем “Град-П” (” Партизан “) в районі Красногоровки.

Ще один український захисник був убитий на Донецькому напрямку, під час обстрілу бойовиками Новгородського.

Ще троє українських бійців загинули, підірвавшись на невідомому вибуховому предметі. Внаслідок трагічного інциденту ще троє воїнів отримали поранення.

Крім того, один військовий ЗСУ загинув в результаті ворожого обстрілу в Мар’їнці.