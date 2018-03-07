За безлад у домі на Прикарпатті склали протокол на одиноку матір

6 березня правоохоронці та представник місцевого самоврядування відвідали частину сімей села Текуча, де обов’язки по вихованню дітей здійснюють одинокі матері.

Про це інформує Галка.

У більшості відвіданих сім’ях умови проживання задовільні. Тільки відносно однієї матері складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП, оскільки в будинку наявний безлад і бруд. З усіма матерями проведено профілактичні бесіди щодо належного виконання батьківських обов’язків та забезпечення належних умов проживання для малолітніх дітей. З дітьми також проведено бесіди щодо недопущення вчинення ними кримінальних чи адміністративних правопорушень.