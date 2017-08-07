За 4 місяці у Коломиї капітально відремонтували дороги на понад 1 мільйон гривень та провели ямковий ремонт на майже 1,7 млн

За 4 місяці у Коломиї капітально відремонтували дороги на понад 1 мільйон...

Відділ комунального майна Коломийської міськради відзвітував про виконання ремонту доріг з квітня по липень цього року.

№ п/п Назва вулиці Місяць виконання Площа, м2 Виконано, грн Поточний (ямковий) ремонт 1 Драгоманова квітень 65 28 728,0 2 Шевченка квітень 470 208 338,0 3 Старий ринок квітень 142 62 422,8 4 Франка травень 301 133 792,8 5 Коцюбинського травень 180 79 950,0 6 Українська травень- червень 516 229 094,4 7 Котляревського червень 180,5 80 001,7 8 Довбуша червень 448 198 590,32 9 Валова червень- липень 272,1 113 760,59 Майданського липень 1263 553 720,74 Разом 3 837,6 1 688 399,2 Дороги щебеневі та гравійні з додаванням нового матеріалу 10 Попадюка квітень 1180 55 080,0 11 Достоєвського квітень 3180 140 646,0 12 Полуботка квітень 520 24 100,8 13 Кубійовича квітень 960 58 059,6 14 Петрука квітень 270 58 078,8 Разом 6 810 335 965,2 Дороги щебеневі та гравійні без додаванням нового матеріалу 15 Франка, Хмельницького, Рильського, Лісова, Сніжна, Палія, Квіткова квітень 3540,8 31 176,0 16 Довбуша, Дружби, Рильського, Сотні Гамалії, Ольжича, Нечая, Лугова, Опришківська, Мазепи, Леонтовича, Хмельницького, Рибацька, Героїв УПА, Сосюри червень 8700 84 913,1 Разом 12 240,8 116 089,1 Поточний ремонт тротуарів 17 Шевченка квітень 125 29 064,0 18 Українська травень 94 21 441,6 19 Котляревського червень 8,5 1 976,44 20 Шухевича липень 41,5 9 624,59 Разом 269 62 106,63 Капітальний ремонт 21 пл.Привокзальна, 2 травень 532,0 248 476,8 22 тротуари на вул.Міцкевича квітень 984 141 887 23 вул. Міцкевича квітень- травень 2973,4 681 566 Разом 4 489,4 1 071 929,8

Начальник ВУКМ В.Наливайко

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