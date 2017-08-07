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За 4 місяці у Коломиї капітально відремонтували дороги на понад 1 мільйон гривень та провели ямковий ремонт на майже 1,7 млн

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"Так сьогодні виглядає вул. Верещинського. Рухаємося!", - написав у соцмережах міський голова Ігор Слюзар.

Відділ комунального майна Коломийської міськради відзвітував про виконання ремонту доріг з квітня по липень цього року. 

№ п/п

Don Yapon

Назва вулиці

Місяць виконання

Площа, м2

Виконано, грн

Поточний (ямковий) ремонт

1

Драгоманова

квітень

65

28 728,0

2

Шевченка

квітень

470

208 338,0

3

Старий ринок

квітень

142

62 422,8

4

Франка

травень

301

133 792,8

5

Коцюбинського

травень

180

79 950,0

6

Українська

травень- червень

516

229 094,4

7

Котляревського

червень

180,5

80 001,7

8

Довбуша

червень

448

198 590,32

9

Валова

червень- липень

272,1

113 760,59

Майданського

липень

1263

553 720,74

Разом

3 837,6

1 688 399,2

Дороги щебеневі та гравійні з додаванням нового матеріалу

10

Попадюка

квітень

1180

55 080,0

11

Достоєвського

квітень

3180

140 646,0

12

Полуботка

квітень

520

24 100,8

13

Кубійовича

квітень

960

58 059,6

14

Петрука

квітень

270

58 078,8

Разом

6 810

335 965,2

Дороги щебеневі та гравійні без додаванням нового матеріалу

15

Франка, Хмельницького, Рильського, Лісова, Сніжна, Палія, Квіткова

квітень

3540,8

31 176,0

16

Довбуша, Дружби, Рильського, Сотні Гамалії, Ольжича, Нечая, Лугова, Опришківська, Мазепи, Леонтовича, Хмельницького, Рибацька, Героїв УПА, Сосюри

червень

8700

84 913,1

Разом

12 240,8

116 089,1

Поточний ремонт тротуарів

17

Шевченка

квітень

125

29 064,0

18

Українська

травень

94

21 441,6

19

Котляревського

червень

8,5

1 976,44

20

Шухевича

липень

41,5

9 624,59

Разом

269

62 106,63

Капітальний ремонт

21

пл.Привокзальна, 2

травень

532,0

248 476,8

22

тротуари на вул.Міцкевича

квітень

984

141 887

23

вул. Міцкевича

квітень- травень

2973,4

681 566

Разом

4 489,4

1 071 929,8

Начальник ВУКМ                                                                           В.Наливайко

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