За 4 місяці у Коломиї капітально відремонтували дороги на понад 1 мільйон гривень та провели ямковий ремонт на майже 1,7 млн

Відділ комунального майна Коломийської міськради відзвітував про виконання ремонту доріг з квітня по липень цього року.
№ п/п
Назва вулиці
Місяць виконання
Площа, м2
Виконано, грн
Поточний (ямковий) ремонт
1
|Драгоманова
квітень
65
28 728,0
2
|Шевченка
квітень
470
208 338,0
3
|Старий ринок
квітень
142
62 422,8
4
|Франка
травень
301
133 792,8
5
|Коцюбинського
травень
180
79 950,0
6
|Українська
травень- червень
516
229 094,4
7
|Котляревського
червень
180,5
80 001,7
8
|Довбуша
червень
448
198 590,32
9
|Валова
червень- липень
272,1
113 760,59
|Майданського
липень
1263
553 720,74
|Разом
3 837,6
1 688 399,2
Дороги щебеневі та гравійні з додаванням нового матеріалу
10
|Попадюка
квітень
1180
55 080,0
11
|Достоєвського
квітень
3180
140 646,0
12
|Полуботка
квітень
520
24 100,8
13
|Кубійовича
квітень
960
58 059,6
14
|Петрука
квітень
270
58 078,8
|Разом
6 810
335 965,2
Дороги щебеневі та гравійні без додаванням нового матеріалу
15
|Франка, Хмельницького, Рильського, Лісова, Сніжна, Палія, Квіткова
квітень
3540,8
31 176,0
16
|Довбуша, Дружби, Рильського, Сотні Гамалії, Ольжича, Нечая, Лугова, Опришківська, Мазепи, Леонтовича, Хмельницького, Рибацька, Героїв УПА, Сосюри
червень
8700
84 913,1
|Разом
12 240,8
116 089,1
Поточний ремонт тротуарів
17
|Шевченка
квітень
125
29 064,0
18
|Українська
травень
94
21 441,6
19
|Котляревського
червень
8,5
1 976,44
20
|Шухевича
липень
41,5
9 624,59
|Разом
269
62 106,63
Капітальний ремонт
21
|пл.Привокзальна, 2
травень
532,0
248 476,8
22
|тротуари на вул.Міцкевича
квітень
984
141 887
23
|вул. Міцкевича
квітень- травень
2973,4
681 566
|Разом
4 489,4
1 071 929,8
Начальник ВУКМ В.Наливайко
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