За 394 мільйона гривень до кінця наступного року відремонтують дорогу Івано-Франківськ-Тернопіль

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області провела торги з визначення підрядника поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль (на ділянці км 0+000 – км 33+266).

Найнижчу ціну запропонувало ТОВ “ПБС” – 394 млн гривень.

Єдиним конкурентом ТОВ “ПБС” було ТОВ “Будівельна компанія “Дорлідер” (з пропозицією – 402 млн.).

Пропозицію ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” Служба автомобільних доріг відхилила на стадії прекваліфікації.

Зазначимо, що народний депутат Олександр Шевченко раніше заявляв про свою причетність до ТОВ “ПБС”.

Планується, що ремонт дороги завершиться до кінця 2018 року.

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