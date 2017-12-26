З Прикарпаття на передову відправили 100 кг меду. ФОТО

100 кілограмів корисного і необхідного для зміцнення здоров’я українських бійців продукту надало сільськогосподарське підприємство з Тисменицького району – ТОВ “Пасіки України”.

Про це повідомляє прес-служба ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Стокілограмовий подарунок прийняв керівник обласного Центру допомоги учасникам АТО Андрій Демиденков. Він передасть смачну і потрібну продукцію для військових на передову, а разом із нею щирі вітання й слова подяки українським бійцям за оборону рідної землі.

До слова, Кабінет міністрів України визначив перелік продуктів харчування для військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань, що перебувають в польових умовах або в зоні проведення АТО.

До раціону оборонців входить і мед.

Тож дарунок із Тисмениччини до зимових свят стане не тільки приємною несподіванкою, але й доречним та потрібним.