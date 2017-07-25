З нагоди 110-річчя Шухевича у Музеї історії міста пройдуть Дні відкритих дверей

2, 9, 16, 23 серпня 2017 року пройдуть Дні відкритих дверей в Коломийському музеї національно-визвольної боротьби (експозиційному відділі Музею історії міста Коломиї), присвячені 110-річчю від дня народження Романа Шухевича, борця за незалежність України.

В програмі днів огляд експозиції про національно-визвольну боротьбу, перегляд фільму “Роман Шухевич”. Вручення відвідувачам листівки “Роман Шухевич Головний Командир УПА” переданої музеєві Петром Крив’юком, директором друкарні ім. Шухевича в Коломиї, йдеться на сторінці Коломийського музею національно-визвольної боротьби в соціальній мережі “Фейсбук”.