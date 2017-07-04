“З любов’ю до Гуцульщини”: у Коломиї відкриють виставку заслуженого художника Анатолія Калитка

У Національному музеї Гуцульщини і Покуття ім. Кобринського відбудеться відкриття виставки Анатолія Калитка “З любов’ю до Гуцульщини”, присвяченої 75-літтю від дня народження художника та 45-річчю професійної діяльності.