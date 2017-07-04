Додому Афіша “З любов’ю до Гуцульщини”: у Коломиї відкриють виставку заслуженого художника Анатолія Калитка

“З любов’ю до Гуцульщини”: у Коломиї відкриють виставку заслуженого художника Анатолія Калитка

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У Національному музеї Гуцульщини і Покуття ім. Кобринського відбудеться відкриття виставки Анатолія Калитка “З любов’ю до Гуцульщини”, присвяченої 75-літтю від дня народження художника та 45-річчю професійної діяльності.

Анатолій Калитко – заслужений художник України, доцент кафедри образотворчого мистецтва Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва.

Don Yapon

Митець працює в стилі реалістичного станкового живопису.

На виставці буде представлено краєвиди Гуцульщини, натюрморти та портрети видатних людей нашого краю.
Відкриття виставки у четвер, 6 липня, о 15.00. 

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