“З Коломиї страви – для здоров’я і слави”: У Львові вийшов черговий випуск “Рецептів господині”

“З Коломиї страви – для здоров’я і слави”: У Львові вийшов черговий...

“З Коломиї страви – для здоров’я і слави” – таку назву має лютневий випуск “Рецептів господині” – журналу- додатку до львівської газети “Експрес”.

У цьогорічному другому номері додатку вміщені рецепти автентичних страв Коломийщини, які зібрала й впорядкувала краєзнавець Наталка Тарновецька, пише Дзеркало Коломиї.

Тут подані рецепти страв, які раніше були надруковані у книжці “Автентичні страви Коломийщини”. Серед них мелай, єшниці, шупені, фасольинка, книґлі тощо.

Додаток “Рецепти господині” вже з’явився у продажу. Його можна придбати і в нашому місті.