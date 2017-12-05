З 10 грудня зміниться графік руху поїздів

З 10 грудня починає діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу. Новий графік руху забезпечує сполучення з усією Україною та найбільше покриття з країнами ЄС.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці, пише Дзеркало Коломиї.



За словами Євгена Кравцова, у новому графіку руху з’являться нові поїзди, частині поїздів подовжено маршрути. У ньому передбачено курсування у межах України 190 пар поїздів, з яких 110 пар – поїзди, що курсуватимуть цілий рік, решта – додаткові та літні поїзди.

У новому графіку руху з’явиться понад 10 нових поїздів: № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка (“нічний експрес”, курсуватиме через день),

№ 12/11 Львів – Одеса (“нічний експрес”, курсуватиме через день),

№ 26/36 – 35/25 Одеса – Яремче, Перемишль (щоденний двогрупний поїзд з групою вагонів поїзда міжнародного сполучення № 36/35 Одеса – Перемишль з об’єднанням/роз’єднанням груп вагонів на станції Львів),

№ 46/45 Ужгород – Лисичанськ (щоденний),

№38/738 Київ – Запоріжжя (“нічний експрес” Запоріжжя – Київ “Інтерсіті”, щоденно),

№ 128/127 Ковель – Харків (курсуватиме через день),

№ 146/145 Львів – Чоп (щоденний, у його складі курсує безпересадковий вагон у новому міжнародному сполученні Київ – Відень),

№ 329/330 Суми – Шостка (курсуватиме 4 рази на тиждень),

№ 747/748 Київ – Тернопіль (составом електропоїзда “Шкода”, щоденний),

№ 753/754 Ковель – Холм (щоденна друга пара з поїздом № 751/752 Здолбунів – Холм),

№ 782/781 Київ – Черкаси (щоденний “регіональний експрес”).

Як повідомив Євген Кравцов, у роботі над новим графіком руху поїздів також були враховані пропозиції громадськості, щоб створити максимально зручний розклад та маршрути для пасажирів.

Так, на прохання громадськості змінені маршрути наступних поїздів: № 15/16 раніше курсував за маршрутом Харків – Чернівці, у новому графіку маршрут змінено на Харків – Рахів.

Цей поїзд дозволить пасажирам діставатися до курортного регіону.

Маршрут поїзда № 43/44 Івано-Франківськ – Київ у зимовий період буде подовжено до Чернігова. Маршрут поїзда № 136/135 Чернівці – Одеса буде подовжено до Білгород-Дністровського, що дозволить пасажирам діставатися поїздом безпосередньо до курортних міст Одещини.

З огляду на численні звернення пасажирів, маршрут поїзда № 329/330 Суми – Новгород-Сіверський змінено на Суми – Шостка.

Як повідомлялося, “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на поїзди до країн ЄС. ЦІНИ