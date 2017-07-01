З 1 липня іспити з Правил дорожнього руху складатимуть по-новому

Від сьогодні в Україні іспити з Правил дорожнього руху складатимуть за новими екзаменаційними питаннями.

Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС України, передає УНН.

“Головний сервісний центр МВС презентував нові екзаменаційні питання зі знань Правил дорожнього рух за якими з 1 липня складатимуть іспити для отримання посвідчення водія. Також від сьогодні перевірити свою підготовку до іспиту можна безкоштовно на офіційному сайті,” — йдеться у повідомленні.

Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій повідомив, що у нових тестах питання актуалізували, виправивши їх відповідно до сучасної ситуації на дорогах, більше уваги приділили практичним навичкам, котрі знадобляться майбутнім водіям під час керування транспортним засобом.

Також він наголосив, що питання згрупувано відповідно до категорій водійського посвідчення.

“Таким чином, водіям легкових автомобілів, наприклад, не доведеться відповідати на питання, пов’язані з управлінням автобусів чи вантажівок. Питання тесту зорієнтовані на те, щоб людина, яка вивчила правила дорожнього руху могла із легкістю відповісти на них. А до кінця 2017 року заплановано впровадження посиленого контролю над процесом складання іспитів — фото та відеофіксації,” — підкреслив В.Криклій.

Інших змін теоретична частина іспиту не зазнала: тест триватиме 20 хвилин і складається з 20 питань, що обираються системою випадково, тож завчити екзаменаційний білет тепер не вийде. Тест обов’язково містить питання за 4 тематичними категоріями: 10 питань із правил дорожнього руху, 4 питання з будови та експлуатації транспортних засобів, 4 питання з основ безпеки руху та 2 питання з надання першої медичної допомоги.

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