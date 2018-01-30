З 1 квітня в Україні зростуть тарифи на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з першого квітня підвищить ціну на електроенергію на 35-90%.

Рішення опубліковане у газеті “Урядовий кур’єр” за 27 січня, повідомляє Громадське.

Зокрема, тариф у сфері розподілу електроенергії “ДТЕК Високовольтні мережі” виросте на 103%. Тариф Київенерго на постачання і розподілу електроенергії підвищено на 35-90% в залежності від класу споживання.

У більшості розподільчих компаній тарифи виростуть в межах 20%.

Єдиною компанією, тарифи якої незначно знизяться, є “Енергія-Новояворівськ”.

Основними факторами перегляду тарифів в НКРЕКУ називають зростання операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати обленерго.

Як повідомляли, “Коломияводоканал” планує підвищити тарифи на воду. ВІДЕО.