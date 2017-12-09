Юних коломиян запрошують на серію майстер-класів до зимових свят

Про це йдеться на сайті музею, пише Дзеркало Коломиї.

Охочих створити по-справжньому домашній затишок і святковий настрій у своїх оселях, отримати новий досвід, розкрити та реалізувати власні таланти запрошують до творчої майстерні музею на такі майстер-класи:

11 грудня – “Розпис писанки-сніжинки”

12 грудня – “Гачкування сніжинки”

18 грудня – “Декорування пряників-Миколайчиків”

22 грудня – “Створення різдвяного павука”

26 грудня – “Розпис на склі “Вертеп”

4 січня – “Витинанки”

15 січня – “Паперова пластика”

Участь у майстер-класах – за попереднім записом.

Телефони для запису та довідок: 03433 27891, 097 260 01 61.