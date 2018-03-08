Юні тенісисти з Прикарпаття взяли участь у турнірі в Києві

У Києві з 5 по 9 березня триває тенісний турнір другої категорії Forehand Cup на призи TRUST.UA by Babolat 4, в якому змагалися діти у віковій категорії U-12. Участь у турнірі взяли і діти з Прикарпаття.

Серед юнаків змагалися наші земляки Дмитро Втерковський, Боднарчук Павло та Калабішка Максим. Павло Боднарчук припинв боротьбу в другому колі турніру, Втерковський поступився у чвертьфіналі, здолавши до цього двох суперників. Найуспішніше виступив Максим Калабішка, який дійшов до півфіналу змагань, поступившись майбутньому переможцю.

Серед дівчат на цьому турнірі Прикарпаття мало чотирьох представниць – Олександра Візнович (Надвірна), Надія Бігун (Калуш) Єлізавета Труш та Вікторія Ларіна (обидві – Івано-Франківськ). Візович та Бігун вийшли до другого кола, а Труш зупинилася аж на чвертьфінальній стадії.