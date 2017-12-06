Юні легкоатлети з Коломиї вибороли медалі на міжнародному турнірі. ФОТО

1 – 2 грудня в Івано-Франківську відбувся традиційний міжнародний легкоатлетичний турнір “Сollegе Open”, в якому змагалися спортсмени з Молдови, Польщі, Білорусі та України.

Команду легкоатлетів виставила також Коломийська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, пише Дзеркало Коломиї.

Наші краяни показали відмінний результат:

І-ше місце – Харащук Тетяна (біг на 400 метрів);

І-ше місце – Ющак Ярослав (стрибки в довжину);

І-ше місце – Медвідь Юрій (стрибки у висоту);

ІІ-ге місце – Павлів Юлія (стрибки у висоту);

ІІІ-тє місце – Труш Марія (стрибки у висоту).

Переможці та призери змагань є вихованцями тренерів відділення легкої атлетики Коломийської КДЮСШ Дорундяк С. А., Лабича П. В. та Лопачака О. І.

Юні легкоатлети з Коломиї привезли медалі з міжнародного турніру. ФОТО