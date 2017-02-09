Юні коломиянки взяли участь у конкурсі “Top Model International”. ВІДЕО

Вихованці коломийської школи моделей “New-Models” вперше відвідали міжнародний конкурс “Top Model International”.

Традиційно фестиваль проходив у Харкові. його організував дитячий центр моди “Малахіт” та модельне агентство “Nika-models”, йдеться у сюжеті “НТК”.

Це фестиваль, який спрямований на пошук нових облич для модельного бізнесу. Переможці отримують запрошення на зйомки у телешоу, рекламах, глянцах та міжнародних конкурсах.

З Коломиї делегували дев’ять учасників, у тому числі двоє хлопчиків. Усі привезли нагороди, серед яких є і гран-прі.