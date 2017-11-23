Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, у Коломиї хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря зранку – 1° тепла, вдень – до +6°, ввечері – 1° тепла.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:38, а зайде о 16:33.

Вітер східний до 2,6 м/с.