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Якою сьогодні буде погода в Коломиї

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Фото ілюстративне

За інформацією Sinoptik, весь день у Коломиї буде хмарним. Без опадів.

Температура повітря зранку +4, вдень – до +9°, ввечері  – 6° тепла.

Don Yapon

Сонце в Коломиї зійшло о 7:17, а зайде о 16:49.

Вітер південно-східний 2 – 3 м/с.

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