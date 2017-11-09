Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, весь день у Коломиї буде хмарним. Без опадів.



Температура повітря зранку +4, вдень – до +9°, ввечері – 6° тепла.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:17, а зайде о 16:49.

Вітер південно-східний 2 – 3 м/с.