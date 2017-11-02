Додому Новини Суспільство Якою сьогодні буде погода в Коломиї

Якою сьогодні буде погода в Коломиї

0
Поділитися

За інформацією Sinoptik, протягом усього дня у Коломиї утримається хмарна погода. Без опадів.

Температура повітря зранку +6, вдень – до +11°, ввечері  – 9° тепла.

Don Yapon

Сонце в Коломиї зійшло о 7:06, а зайде о 16:59.

Вітер південно-західний 3 – 8 м/с.

Статті по теміБільше від автора