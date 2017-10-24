Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, весь день у Коломиї буде хмарним. Вранішній сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня, поступово слабнучи.

Температура повітря зранку +5, вдень – до +7°, ввечері – 5° тепла.

Сонце в Коломиї зійде о 7:52, а зайде о 18:15.