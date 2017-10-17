Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, сьогодні у Коломиї на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

Температура повітря зранку +12, вдень – до +23°, ввечері – 14° тепла.

Вітер західний до 3,1 м/сек.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:42, а зайде о 18:28.