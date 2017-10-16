Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, погода у Коломиї буде ясною. Без опадів.

Температура повітря зранку +12, вдень – до +22°, ввечері – 15° тепла.

Вітер західний до 0,5 – 1 м/сек.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:40, а зайде о 18:30.