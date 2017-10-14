Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, у Коломиї протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря зранку +9, вдень – до +15°, ввечері – 11° тепла.

Вітер північно-західний до 7 м/сек.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:37, а зайде о 18:33.