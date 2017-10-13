Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, хмарна погода протримається у Коломиї увесь день. Без опадів.

Температура повітря зранку +12, вдень – до +15°, ввечері – 10° тепла.

Вітер південно-західний 4 – 5 м/сек.

Сонце в Коломиї зійшло о 7:36, а зайде о 18:35.