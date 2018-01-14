Якою сьогодні буде погода в Коломиї

За інформацією Sinoptik, у Коломиї протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.



Температура повітря зранку – 7° морозу, вдень – 6° морозу, ввечері – 8° морозу.

Сонце в Коломиї зійде о 8:05, а зайде о 16:52.

Вітер східний до 4,3 м/с.