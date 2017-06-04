Якою побачили Україну гості “Євробачення 2017”. ОПИТУВАННЯ

Візити громадян Євросоюзу до України збільшують кількість прихильників нашого членства в ЄС.

Такий висновок можна зробити за результатами опитування туристів, що прибули на пісенний конкурс “Євробачення-2017”, пише Європейська правда.

Опитування закордонних візитерів “Євробачення” проводилося компанією GfK Ukraine у період з 9 по 13 травня 2017 року на замовлення Інституту світової політики. Респондентів було обрано випадковим чином у Києві в місцях найбільшого скупчення цільової аудиторії: Міжнародний виставковий центр, фан-зони, що розташовані у центрі міста.

Усього методом комп’ютеризованого особистого інтерв’ю було опитано 1060 респондентів віком від 18 років, які не є громадянами України і приїхали в Україну з нагоди проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Майже 60% з них представляли країни-члени Євросоюзу. Утім, варто зазначити, що оцінки і вихідців із ЄС, і з країн, які до нього не входять, були майже однаковими: лише в деяких запитаннях є несуттєва різниця.

Отже, що показало опитування? 24% респондентів вказали, що перед тим, як вони приїхали на “Євробачення”, Україна у них асоціювалася з війною.

Чи змінилася думка гостей після приїзду до Києва? Так, і суттєво: після цього “воєнна асоціація” не пролунала взагалі. Іноземці наголосили (34%), що тепер головна асоціація з Україною – “гостинність, чудові позитивні люди”.

Кількість респондентів, які раніше відвідували Україну і які ніколи не були в нашій державі, приблизно однакова: уперше були в країні 54%. Більшість респондентів – а це 72% – не мали жодних побоювань перед відвідинами України.

Із тих, хто побоювався (лише 28%), багато хто зізнався, що просто не знав, наскільки безпечно у Києві, позаяк у країні тривають воєнні дії – таких було 56%. Важливе спостереження: представники країн ЄС обирали цей варіант удвічі частіше, ніж вихідці з інших країн.

Дещо менша, але все ж суттєва кількість гостей (43%) зізналися, що боялися терактів у Києві.

51% гостей зазначило, що Україна цілковито виправдала їхні очікування, а 47% наголосили, що вона навіть перевершила всі сподівання.

Розчарованих виявилося вкрай мало – лише десятеро осіб, а це лише 1%. Абсолютна більшість опитаних – 92% – сказали, що хотіли би знову повернутися до України.

Неочікувано оптимістичними виявилися закордонні візитери “Євробачення” щодо майбутнього членства України в Євросоюзі.

Так, 54% гостей сказали, що Україна стане членом ЄС уже в наступні п’ять років.

Цікаво, що такої думки дотримуються в однаковій мірі як представники держав ЄС (53%), так і країн, які не входять до Союзу.

Ще 19% опитаних вірять, що Україна увійде до європейської сім’ї в наступні десять років. Варіант щодо 20 років обрало не так багато опитаних – лише 6%. Не бачать Україну в ЄС лише 1%, хоча ще майже 20% не змогли визначитися з думкою.

Чому Україна заслуговує на членство в ЄЄ? 57% опитаних обрали географічну причину: “Україна – це частина Європи”.

Кожен четвертий респондент (26%) вважає, що ЄС мав би таким чином захистити Україну від нових зазіхань Росії. Кожен п’ятий опитаний вважає, що немає жодних підстав давати перспективу членства одним, але не давати іншим.

Стільки ж назвали варіант: українці боролися за європейські цінності, а тому їх варто заохотити. Громадяни країн ЄС, щоправда, обирали цю опцію вдвічі рідше, аніж не громадяни (12% проти 26% відповідно). Ще 15% вважає, що приєднання України до ЄС розширить зону стабільності на континенті.

Що стоїть на заваді членству України в ЄС? Очікуваний рекордсмен серед аргументів – корупція. 45% опитаних вважає, що спершу Україна мала би побороти це явище.

Ще 34% назвали війну України і Росії як головну перешкоду. Третина опитаних (27%) завважили, що країні слід побороти олігархів.

І лише кожен десятий опитаний вважає, що бідна Україна в ЄС стане важким тягарем для об’єднання. Стільки ж вважає, що українці ще мають довести свою відданість європейським цінностям. 20% опитаних вказали, що не бачать жодних вагомих аргументів проти України в ЄС.

Інститут світової політики вирішив також дослідити, чи мало якийсь вплив “Євробачення” на позицію гостей щодо членства України в Євросоюзі. Було опитано лише представників країн ЄС.

42% зізналися, що тепер “набагато більше” хочуть бачити України серед членів Євросоюзу.

“Дещо більше” бажають бачити державу в ЄС внаслідок відвідування “Євробачення” – 22%. Ніяк не вплинув конкурс на думку кожного четвертого (24%). Скільки ж респондентів вказали, що після “Євробачення” взагалі не хочуть чи дещо менше воліють бачити Україну в ЄС? Таких лише 1%.

Більшість опитаних позитивно оцінили безвізовий режим між Україною та ЄС – 76%. Проти висловилося лише 2%, трохи більше опитаних сказали, що їм байдуже (15%).

Найбільше гостей “Євробачення” вразили в позитивному плані українці (73%), розважальна інфраструктура (46%) та культура (45%). Між тим, опитані вважають, що в Україні суттєво гіршим, ніж в інших країнах Європи, є наступне: транспорт (26%), приблизно на однаковій позначці у 18% розташувалися міська інфраструктура, уряд, знання англійської населенням, безпека.

Інститут світової політики також поцікавився у респондентів їхньою оцінкою конфлікту між Україною та Росією.

Попри те, що російська влада намагається нав’язати іноземцям уявлення про конфлікт на Донбасі як суто внутрішній, гості Євробачення виявилися більш обізнаними.

70% опитаних чітко визначили конфлікт як міждержавний – як війну між Росією та Україною.

Лише 4% вважають конфлікт внутрішнім – громадянською війною (ця частка однакова як серед респондентів з країн ЄС, так і з країн поза нього). 5% вважають, що насправді відбувається війна Росії і Заходу (поза ЄС таких респондентів дещо більше – 8%).

Так само переважна кількість респондентів також сказала, що саме Росія несе найбільшу відповідальність за розпалювання конфлікту з Україною – 66%. Інші варіанти не набрали і 5%. У вину України вірить лише 1% – більшість із тих, хто обрав цю опцію, мешкають поза ЄС.

Автор: Інститут світової політики