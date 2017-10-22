Яких “демонів” ми носимо на шиї? Репортаж з презентації книги Любомира Стринаглюка у Коломиї

Поет, підприємець, дослідник у сфері релігієзнавства, демонології, езотерики, художник, – таке коло інтересів автора двох поетичних книжок та двох книжок про знаки, символи, талісмани, амулети Любомира Стринаглюка з Івано-Франківська, знайомство з яким відбулося в центральній районній бібліотеці.
Поезія Стринаглюка естетично вишліфувана, з добірною лексикою та складною метафорикою. Відразу прочитується його філологічна освіта. Колись би сказали “високий стиль”.
Гість читав вірші, розповідав про себе – такого “різного” і цілісного.
Каже, що економіка й поезія – речі досить поєднувані, треба лише вміти відчувати спорідненість на якомусь особливому рівні дотикальності.
Але найбільший контакт з аудиторією виник при обговоренні тем, порушених у книгах “Знаки часу. Розпізнавання” та “Знаки часу. Тлумачення”.
У цих книжках автор коментує та пояснює значення широко вживаних символів, які люди зазвичай носять, як прикраси на грудях, на пальцях, у вигляді татуювань.
Тут слід наголосити, що Стринаглюк усі ці речі тлумачить з християнської точки зору і жодної іншої, хоч, як запевняє, прочитав стоси книжок про езотерику, масонство, кабалу, демонологію та взагалі про різні містичні вчення. Тому християнський контекст у них основний.
Він вважає свої дві книжки особливо цінними для молоді, яка не розуміє значення малюнків та карбувань на своїх натільних прикрасах. Тим часом, як існують негативні і навіть небезпечні для духовного здоров’я символи, з якими загравати не варто.
Можна погоджуватися, або частково не погоджуватися з автором книжок про символи, можна припускати, що він трохи перебільшує негативний вплив окремих прикрас на людську психіку, занадто демонізуючи їх.
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Тому на зустрічі й розгорілася дискусія. Суперечка – справа корисна. Очевидно одне: ми повинні розуміти значення й походження тієї, чи іншої ідеї, зашифрованої в амулетах та інших прикрасах, які одягаємо на шию.
І дослідження Любомира Стринаглюка слугує цінним провідником у галузь таємного й закодованого.
Текст: Андрій МАЛАЩУК
Фото: Андрій КАНЯ