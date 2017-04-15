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Як виглядає передвеликодня Коломия. ВІДЕО

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“Дзеркало Коломиї” відзняло передсвяткову метушню у Коломиї. 

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