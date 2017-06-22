Як виглядатиме аеропорт в Івано-Франківську після реставрації. ФОТО

У березні цього року компанія “UVT group” презентувала свій проект реконструкції і розвитку міжнародного терміналу Івано-Франківськ.

Проект вже отримав попередню згоду від керівників аеропорту.

“Регіон має величезний потенціал зростання, в Буковель їдуть з усього світу. Ми сподіваємося, що оновлений термінал стане новою візитною карткою цього регіону і новою цікавою роботою для нашої команди”, – йдеться у повідомленні компанії.

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