Як вберегти дитину від зловмисників: пам’ятка для батьків. ВІДЕО

Після викрадення двомісячної дитини у столиці уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба вирішив нагадати прості правила, які завжди мають пам’ятати батьки.

Першим і головним з них є тримати малюків у полі зору, не лишати їх на самоті або ж з маловідомими людьми, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Також українцям радять виховувати малечу так, щоби вона довіряла і не боялася розповісти про загрозу батькам. Малюкам постійно потрібно нагадувати: якщо невідома особа взяла його за руку чи схопила, треба голосно кричати: “Хто ви! Я вас не знаю!”

Потрібно застерегти дитину в жодному разі не піддаватися на вмовляння сторонніх подивитися мультик, пограти з тваринкою чи поїхати в якесь цікаве місце. У нагоді може стати гра в кодове слово – у разі, якщо незнайомець скаже, що його просили батьки відвести їх дитину додому, то малюк попросить підтвердження кодове слово. При цьому всьому потрібно пам’ятати, що важливо застерігати, а не залякувати дитину.

Нещодавно ТСН проводила експеримент: кореспондент з дозволу батьків на дитячому майданчику пропонував малюкам погратися з пухнастим песиком, а потім піти подивитися на інших цуценят. З усіх діток, до яких він підходив, лише одна дівчинка побігла по допомогу до своєї мами.

Як повідомлялося, двомісячну дівчинку в Києві викрала сім’я, яка нещодавно втратила свою дитину.