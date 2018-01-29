Як учасник шоу “Зважені та щасливі” з Коломиї допомагає людям худнути. ФОТО

У 2012-му життя тоді 36-річного коломиянина Романа Яремка геть змінилося. Змінився і він сам.



150-кілограмовий чоловік з проблемами здоров’я взяв себе в руки та схуд наполовину. Нині допомагає іншим — відкрив три зали, організував табори для схуднення, пише Репортер.

Зменшився навіть розмір ноги

Усе почалося у 2012 році. Тоді чоловік взяв участь у телешоу “Хата на тата”. Каже, дружина написала і їх вибрали. Не приховує, що тоді були проблеми в родині, мовляв, він лінивий тюлень, нічого не хотів робити, не цікавився нічим, навіть дітьми. А на тому проекті до нього прийшло прозріння. Тоді ж Яремку розказали про проект “Зважені та щасливі” і він без зайвих вагань подав заявку.

У проекті колоритний коломиянин пробув, як каже, від дзвінка до дзвінка — 120 днів. Зайняв друге місце. Зі 152 кг схуд наполовину. Сміється, важив стільки ще у шостому класі. Нині чоловік притримується 90 кг, бо комфортна для нього вага. Якщо менше — починаються проблеми з тиском.

Роман згадує, прийшов з проекту голий, як липка, мав лише те, що купили телевізійники — труси, джинси й сорочку.

“Навіть розмір ноги зменшився — з 45 на 43, — каже чоловік. — В хаті шкарпеток на мене не було. Нічого. Машину продали, аби якось жити. Мене ж не було чотири місяці, а на проекті не платили”.

Уже п’ять років він тримає форму. Секрет простий — правильне харчування, добрий сон і фізичні навантаження.

Щодня прокидається не пізніше 5.20. Лягає о 22.00. Каже, шість з половиною годин сну вистачає, аби організм відновився й відпочив. Далі, ще не чистячи зуби, п’є дві склянки води, а потім гігієнічні процедури й на тренування. Сміється, що це вже як “Отче наш”.

“Колись ще до проекту я дуже хотів схуднути, — розказує Роман Яремко. — Десь почув, що чоловік скинув 80 кг, бо їв через день. Попробував. Важив тоді 140. От, день їв, а день пив воду. За два місяці такої дієти скинув 30 кг. Страшенно задоволений почав скакати, як горобчик. А потім Різдвяні свята… За два тижні я вже важив 148. Тож не займайтеся такими дурницями, як дієти. Все має бути в комплексі — тоді це реально працює”.

Кум і кубики

Після повернення з проекту Роман продовжував займатися, а ще працював з дружиною. Вона з 90 кг скинула 30.

Далі був 150-кілограмовий кум. Показує фото просто таки величезного чоловіка. Роман говорить, що той прийшов до нього, мовляв, поможи, бо вмру. У чоловіка були серйозні проблеми зі здоров’ям. Швидка приїздила чи не через день.

Роман гортає альбом і показує підтягнутого чоловіка з кубиками на пресі. Такий нині у нього кум.

“І це через рік. Забув, що таке таблетки, — хвалить кума Яремко. — Грає з сином футбол, на всі змагання їздить. Дружина схудла. Зараз спортивна й активна сім’я”.

За близькими потягнулися й інші. Тоді в Романа визріла ідея відкрити зал. Нині має один у Коломиї та два в Косові. Охочих так багато, що зали працюють вдосвіта. Потім організував табори перевтілення. Вже провів два у Косові. Збирав людей із зайвою вагою і 21 день працював з ними.

“Це щасливе число — 21, цього часу вистачає, аби в голові клацнуло, аби організм звик працювати, думати інакше, харчуватися інакше, — впевнений Роман. — Коли людина бачить результат, то стає інакша, включається в роботу — і фізичну, і розумову. Йде прозріння, з’являються ідеї. Просто хочеться жити і не бути прибитим диванним тюленем”.

Яремко багато вивчає, читає та пробує на собі. Потім складає вправи для людей, без шкоди для їхнього здоров’я, бо ж сам за фахом медик.

Зараз у чоловіка у планах проект “Трансформація — здоровим бути модно”, його він хоче запустити в Івано-Франківську.

Побалуй себе, але потім не жалій

На нинішні Різдвяні свята Роман, зізнається, ні в чому собі не відмовляв. Їв усе, аби спеціально набрати зайвого. Тепер збирає ще один табір, каже, буде худнути “разом з пацієнтами”. Мовляв, він зможе — вони зможуть.

“Зараз знову набирається група. Є 30-річний чоловік із Городенки під 200 кг, — розповідає Роман Яремко. — Ще одна жінка з Франківська — 180. 19-річна дівчинка — 160 кіло. Попробуйте з ними щось не зробити, не допомогти. У будь-якому разі треба працювати, бо ж молоді люди, попереду — все життя”.

Тренування у Романа проходять у колоритній атмосфері. Каже, все має відбуватися весело, бо людині й так важко. От, навіть назви його вправ: “П’яний вуйко”, “Галинка-Василинка”, “Путін ⃰уйло”, “Пісяючий песик”. Остання, то людина інтенсивно підіймає ногу, а потім затримує її на хвилину.

Говорить, що велику людину треба просити, мотивувати, бо вона лінива і швидко хоче здатися. Сам був таким.

“До кожного є індивідуальний підхід, — стверджує Роман. — У мене на першому місці людина, а не качалки, аби заробити гроші. Єдина до кого я був суворий, — до Наталі з Косова. 30 років — 170 кг. “Ти себе досі не жаліла і я не буду”. Взявся за неї жорстко, думаю, най краще піде, ніж матиму проблеми. Чим суворіше — тим більше приходила. Не пропустила жодного заняття. Через рік на вагах — 70 кг! Вийшла заміж, дитину народила”.

За словами Романа, якби він “розслабив булки”, знову би повернувся на проект. Каже, на жаль, учасники, з якими він там був, пішли туди повторно. У нього ж є мотивація — він приклад для інших, для родини, учнів. До речі, його запрошували знову на проект, але вже як тренера — відмовився.

“Я не супер фітнес-тренер, нічого не загортаю в папірці — жива людина, як усі. Теж маю друзів, з якими треба зустрітися, випити, — говорить Роман Яремко. — У мене є один день на тиждень, який називаю чікміл. Якщо відпахав шість днів, один день — маєш право розслабитися: склянка сухого вина, чи хто любить — печиво. Побав себе, але перед тим попрацюй добре. Полюби себе раз на тиждень, але не жалій себе потім”.

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