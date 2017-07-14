Як у високогір’ї Карпат гуцули сир варять. ФОТО

У Карпатах кожен знайде цікаве місце для себе. Комусь припадуть до смаку облаштовані курорти, а хтось – шукає у високогір’ї гуцульську автентику.

Фоторепортаж із життя карпатських вівчарів виклала у Фейсбук мешканка Прикарпаття Дана Слюзар, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сайт 0342.

“Життя вівчарів – незнане для нас і буденне для них – як окремий світ. З липня по вересень між гір, коней, овець, корів і румунських вівчарок, з самісінького ранку і до пізнього вечора невтомно чаклувати над створенням бринзи, будзу та інших сирних лігумінів, бо така робота. І відмахуватись або стримано розповідати допитливим туристам “шо то за баняки такі”, “скільки тута живете” і “як сир робиться”, – пише Дана Слюзар. – Але хоч трошки особисто зазирнути за межі того світу – великий кайф мені, бо то “життє гУцулів, дєтинко”.