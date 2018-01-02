Як у Коломиї зустріли 2018 рік: зведення поліції і рятувальників

Новий рік Коломия відсвяткувала спокійно.

Про це повідомив начальник поліції Остап Білейчук, пише НТК.

Правоохоронці працювали у посиленому режимі.

На 102 отримали 111 повідомлень від мешканців, порушили тільки одне кримінальне провадження, згідно зі 125 статтею (тілесні ушкодження).

За період святкових днів інспектори склали 9 протоколів на п’яних водіїв за 130 статтею.

Сталася тільки одна ДТП у Шепарівцях, яку скоїв нетверезий водій, на щастя, там обійшлося без травм.

Першого числа аварій не було взагалі.

Поліція дякує краянам за свідому поведінку та законослухняність.

Рятувальники теж звітують, що вихідні дні були відносно спокійними.

Серйозних пожеж та загибелі людей у вогні не було.