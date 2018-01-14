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Як скинути зайві кілограми після святкових застіль

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Фото ілюстративне

Святкові застілля незабаром припиняться, однак залишать українцям на згадку зайві кілограми та токсини в організмі.

Експерти радять розумно скласти режим тренувань: необхідно починати з малоінтенсивних тренувань, таких як йога та пілатес. Великі навантаження можуть негативно вплинути на серцево-судинну систему, йдеться в сюжеті ТСН. 19.30.

Два тижні святкових застіль – це два місяці фізичних навантажень. Та головна проблема після їстівного марафону – це токсини: спочатку чистимо організм, а потім спалюємо калорії.

Потрібно вживати невелику кількість їжі у відвареному та запеченому вигляді. Копчене, смажене, мариноване, консервоване – заборонено. А ще потрібно збільшити кількість води, пити трав’яні чаї, їсти багато зелені.

Щонайменше один тиждень треба вживати детоксний салат, до складу якого входять свіжі овочі, авокадо та кіноа.

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