Як обирати лікаря та хто платитиме за медпослуги

Парламент дав старт медреформі. За що тепер доведеться платити і як медзаклади набиратимуть лікарів.

Верховна Рада ухвалила законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів, яким увімкнула зелене світло змінам у сфері охорони здоров’я. З 2018 року реформа запрацює на рівні первинної медичної допомоги, а в наступні два роки – охопить інші види медичних послуг.

Про те, чого чекати від реформи VoxConnector поговорив з менеджером групи з реформи системи охорони здоров’я Реанімаційного Пакету Реформ Олександром Ябчанкою.

– Як відбуватиметься відхід від безоплатної медицини в рамках реформи?

– Безоплатної медичної допомоги в Україні зараз немає. Пацієнти оплачують неформально усі послуги, купують за свій рахунок ліки, а потім ще й “дякують” лікарям. За деякими підрахунками, тіньові платежі – це ще один бюджет системи охорони здоров’я. Сьогодні видатки держави на охорону здоров’я складають близько 8% ВВП.

Відтепер вводяться державні фінансові гарантії, які працюватимуть за принципом “на що у держави є кошти, те офіційно фінансуватиметься за її рахунок. На що грошей немає – оплачуватимуть громадяни”.

Такий підхід стане своєрідним щепленням від популізму – депутати не зможуть обіцяти те, що не буде підтверджено бюджетом.

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– Які послуги держава гарантовано оплачуватиме?

– Кабінет міністрів розрахує гарантований пакет медичних послуг, який фінансуватиме з держбюджету, і внесе його на розгляд парламенту. Якщо депутати забажають цей пакет розширити, вони, звісно, зможуть це зробити, але обов’язково знайшовши додатковий ресурс для його фінансування.

Держава фінансуватиме первинну та екстрену допомогу. Мова про випадки різкого погіршення стану здоров’я, серцеві напади, інсульти, гострі апендицити, випадки ниркової недостатності та, запалення легень. Паліативна допомога – знеболювання, лікування у вузьких спеціалістів за направленням сімейного лікаря – також входитимуть у пакет гарантованих державою послуг.

Держава не оплачуватиме пластичну хірургію, естетичну стоматологію.

– Якими будуть тарифи на медпослуги? Хто і коли їх має визначатиме?

– Тарифи на медпослуги ще не прийняті. Повний список послуг програми медичних гарантій та тарифів з’явиться у 2020 році, коли реформа запрацює повністю.

– Як медреформа узгоджується з реімбурсацією – програмою часткового покриття вартості ліків за рахунок держави?

– До грудня 2019 року реімбурсація діятиме для ліків, список яких затверджуватиме Кабмін. З січня 2020 року держава відшкодовуватиме вартість лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій.

– Як зміняться підходи держави до фінансування охорони здоров’я на регіональному рівні?

– Зараз фінансування медицини фрагментоване. Держава виділяє кошти у вигляді медичної субвенції, які розподіляються між районами, областями, містами.

Така система неефективна. Наведу вам простий приклад. Є район А і район Б. Якщо пацієнт з району Б ходить у лікарню району А, то у лікарні з району А більше коштів від додаткового пацієнта не стає.

Прийнята медформа дуже пацієнтоцентрична. Гроші почнуть “ходити за пацієнтом”, держава фінансуватиме конкретно надані послуги.

Такий підхід стимулюватиме конкуренцію.

Лікар конкуруватиме за пацієнта тому що, чим більше лікар надав послуг, тим більше його заклад отримав грошей. Лікарня буде зацікавлена у хороших лікарях і для того, щоб стимулювати лікаря надавати більше послуг і самовдосконалюватися, платитиме йому гідну зарплату. Для всіх з’являються зрозумілі фінансові стимули.

– Закон передбачає появу нового органу, який відповідатиме за фінансування охорони здоров’я. Якими будуть його повноваження?

– Новий орган – це Національна служба здоров’я. Вона відповідатиме за те, щоб кошти, власне, “ходили за пацієнтом”. Фінансування медзакладу відбуватиметься за договором, який він укладе з НСЗ.

Ще один важливий момент. На базі укладених з пацієнтом декларацій (Декларація підтверджує вибір пацієнтом лікаря з надання первинної медичної допомоги – VoxConnector) система наповнюватиметься даними про пацієнта. Ми зможемо оцінювати реальну потребу населення в медичних послугах.

Медична реформа повинна перезапустити первинну медичну допомогу.

– Що ви маєте на увазі?

– Первинна медична допомога відповідає за профілактику та ранню діагностику. І ця ланка повинна нарешті почати виконувати свою функцію. Зараз у нас більшість пацієнтів звертаються до лікаря уже за фактом хвороби, коли є проблема і потрібно рятуватися. Він одразу “заходить” на ланку вторинної та третинної медичної допомоги. Профілактикою та діагностикою мало хто займається. Реформа повинна це змінити.

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