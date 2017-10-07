Як не втратити себе в декреті: 5 простих правил

Іноді в декреті захвату материнством самої мами вистачає з головою для двох у подружжі. Однак, бувають випадки, коли “батарейка” всередині жінки згасає, і їй просто необхідна підзарядка.

Для того щоб не загрузнути в рутині памперси-баночки-пелюшки-коляски, потрібно приправляти дні чимось іншим, зовсім з іншої сфери, пише Сьогодні.

Вивчення іноземних мов

Це, на перший погляд, потрібно сидіти годинами. Насправді є маса цікавих програм, додатки на гаджети, які дозволяють вивчати мови навіть сидячи в квартирі, або коли ви годуєте своє чадо. Якщо є можливість залишити малюка на бабусь або няню – в бій на заняття!

Домашня бухгалтерія

Не потрібно вести цілу “комірну” книгу, просто невеликий блокнот, де будете писати витрати на дітей і себе з чоловіком, а також необхідні покупки. Так ви зможете економити час, ну і кошти теж. Крім того, це вбереже вас від стихійних, часом непотрібних покупок.

Доглядаємо за собою

Багато людей радять після пологів вправи японського доктора Фукуцудзі. Це метод корекції фігури, а перш за все постави і живота. Протягом цього часу від вас не потрібно ніяких активних дій, а достатньо всього лише лежати на підлозі в певній позі. Малюк біля вас, а ви приводите себе в порядок. Знову ж таки, якщо є можливість залишити малюка на когось або взяти з собою, то сміливіше в зал або басейн.

Квести і поїздки

Є велика кількість марафонів, квестів, поїздок з дітьми. Головне – бажання, погода і настрій.

Коробочка з бажаннями

Така собі скарбничка. Щодня разом з чоловіком кидайте туди свої бажання і радості. Якщо хочете, можете кидати короткий опис дня, що встигли, а що хотілося б. Це принесе свої плоди, з’явиться позитив і азарт.

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