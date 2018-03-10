Як на Коломийщині відзначили 204-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка

204-ту річницю від Дня народження Тараса Григоровича Шевченка відзначили у Коломиї.

9 березня біля пам’ятника Кобзареві відбулися панахида та покладання квітів. Опісля у міському Палаці культури “Народний дім” відбулася урочиста академія “Ми йдемо до Тебе, наш Кобзарю, крізь століття”.

Вшанували постать Кобзаря і мешканці Коломийщини. Відділ культури Коломийської РДА провів літературно-мистецьку композицію “Великий спів і теплий подих волі у заповітних думах Кобзаря”.

Вшанували Шевченка і в селищі Обертин, що на Тлумаччині. Там у центрі населеного пункту учні і вчителі місцевої школи організували захід. Біля пам’ятника Кобзареві та Героям Небесної Сотні виконували Шевченкові вірші та співали сумних пісень.

Далі в сюжеті НТК.

Читайте також: До дня народження Шевченка посли іноземних держав прочитали “Заповіт” та розписали найбільшу в світі писанку.